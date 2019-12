Brasília tem os melhores colocados na Olimpíada de Matemática de 2019

O estado Ceará é o primeiro lugar da região nordestina

Diferentemente dos anos anteriores da aplicação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), em que os estudantes com melhor desempenho se concentraram entre as regiões Sul e Sudeste do Brasil, a edição de 2019 destacou a capital federal entre os melhores ensinos da disciplina em todo país.

De acordo com o resultado do exame, divulgado no site oficial da OBMEP, os primeiros colocados com medalha de ouro são de Brasília – sendo os três primeiros alunos oriundos de Colégio Militar. Representando o Nordeste, em quarto lugar, logo após o trio Brasiliense, está o Ceará.

Natural da cidade de Cocal dos Alves (Piauí), o estudante do 7º ano do ensino fundamental, Iago de Brito Vieira, 12 anos, participou a olimpíada pela segunda vez. Em sua primeira participação, ainda no 6º ano, foi premiado com a medalha de prata e, desta vez, terá direito a medalha de ouro, estando entre os trinta melhores colocados do país.

Emocionado, Iago conta a sensação de ser medalhista por dois anos consecutivos: “Fiquei muito feliz e ainda mais animado do que o ano passado”, afirma, falando sobre a preparação para edição de 2019. Iago está entre os 15 alunos nordestinos dentre os cinquenta alunos premiados com a medalha de ouro. Além do Piauí, aparecem no ranking os estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Alagoas.

“Eu estudo em uma escola de tempo integral que me ajudou bastante. Durante o ano eu respondi questões de provas anteriores, contei com o apoio dos professores, participei de aulas intensivas às terças e quintas-feiras à noite e também aos sábados”, explica o estudante que obteve 94% de acertos na prova.

Aplicada pela primeira vez no ano de 2005, com o intuito de incentivar o estudo das ciências exatas na educação básica do país, a OBMEP foi criada tendo como principais pilares: a promoção do estudo da matemática, melhoria das condições educacionais na educação básica, além da qualificação dos professores que atuam diretamente na educação da rede pública de ensino do país. A avaliação é desenvolvida, principalmente, por alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio.

