Bombeiros localizam corpo no Rio Juruá; suspeita é que seja de professor desaparecido

Depois da instalação 18 das 22 cidades acreanas passam a ser atendidas por energia de hidrelétrica

Será realizada no dia 19 de dezembro, em São Paulo, a licitação para a construção, operação e manutenção da linha de transmissão de energia elétrica que vai conectar os municípios do Vale do Juruá ao Sistema Interligado Nacional. O linhão sairá de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, passando por Feijó e Tarauacá.

As obras deverão ser iniciadas em março do próximo ano e a previsão é que sejam concluídas em 4 anos. O Governo Federal vai investir cerca de R$ 700 milhões na execução, que vai gerar uma economia em torno de R$ 250 milhões por ano com a redução do repasse da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) para a região. As termelétricas funcionam à base de óleo diesel.

Atualmente 11 cidades acreanas já fazem parte do Sistema Interligado Nacional, recebendo energia gerada a partir da hidrelétrica de Itaipu: Rio Branco, Acrelândia, Brasileia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Xapuri, Plácido de Castro, Porto Acre, Sena Madureira e Senador Guiomard.

A partir da interligação o número será ampliado para 18. O diretor técnico e comercial da Energisa Acre Ricardo Xavier, explica que o linhão tem 230 kv e que, Manoel Urbano e Assis Brasil serão atendidos por uma linha da Energisa, com 69 kv, como a que já existe entre Rio Branco e Sena Madureira.

A Agencia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), confirmou à bancada federal acreana realização da licitação.

Já as 4 cidades isoladas via terrestre: Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa e Jordão seguirão com termelétricas a base de óleo diesel.