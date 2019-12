Aprovada lei que permite poder executivo realizar leilão e doação de bens moveis

Uma instrução normativa publicada nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial do Estado (DOE) estabeleceu as condições para o uso de detectores de metais nos Centros Socioeducativos no âmbito do Estado do Acre.

A instrução, assinada pelo Presidente do Instituto Socioeducativo do Acre, Rogério Oliveira da Silva, entra em vigor a partir desta sexta-feira (13) .

A normativa foi publicada por considerar a necessidade de regulamentar a revista pessoal por meio de equipamento eletrônico detector de metais, dentre outras tecnologias e equipamentos, das pessoas que visitam os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa nos centros do Estado do Acre.

No Artigo 1º, a revista pessoal será realizada, com fins de segurança, em todos os centros Socioeducativos em pessoas que visitam os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação como o cônjuge, companheiro, pais ou responsáveis, filhos, parentes e amigos, devendo preservar a integridade física, psicológica e moral da pessoa revistada.

Parágrafo único: A revista pessoal das pessoas elencadas neste artigo deverá acontecer na sala de revista, com a utilização de equipamentos eletrônicos detector de metais como o DPB-06 ou outro equipamento eletrônico capaz de identificar armas, drogas ou outros objetos ilícitos, ou, excepcionalmente de maneira manual.

Já o Artigo 2º, trata do acesso de gestantes ou pessoas com qualquer limitação física impeditiva da utilização de recursos tecnológicos aos centros Socioeducativos será assegurado pelas autoridades administrativas.

O Artigo 3º trata da revista pessoal em crianças e adolescentes que deve ser precedida de autorização expressa de seu representante legal e somente será realizada na presença deste.

Na Instrução Normativa do ISE, cabe à administração Socioeducativa estabelecer medidas de segurança e de controle de acesso aos Centros Socioeducativos, observando o disposto nesta Instrução.