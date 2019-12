Vanda Milani libera mais R$ 2 milhões para recuperação de ramais em Xapuri

A deputada federal Vanda Milani comemorou em Madrid, na Espanha, onde integra a missão oficial de parlamentares brasileiros na Conferência sobre Mudanças Climáticas(COP-25) integrando a caravana do Governo do Acre, a liberação de R$ 2 milhões em emendas para adequação de ramais no município de Xapuri, interior do Acre.

A execução dos serviços será pelo governo do Estado através da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e vai beneficiar 8 comunidades rurais, 3 escolas e 1 unidade de saúde. As reivindicações atendem ao anseio antigo dos moradores, principalmente os que vivem em regiões mais isoladas na região.

O setor agrícola, uma das prioridades do mandato da parlamentar, já foi beneficiado esse ano com a liberação de R$ 1,7 milhão para aquisição de patrulhas mecanizadas, secador de café e insumos beneficiando as cidades de setores produtivos do Alto e Baixo Acre.

Em Madrid, na Espanha, a deputada do Solidariedade defende um meio ambiente com o uso responsável e equilibrado das riquezas naturais. Para ela, “o principal interessado e maior guardião da preservação da floresta é quem vive no meio da floresta, sendo defensor do uso sustentado dos recursos naturais”, esclareceu.

Membro efetiva da Comissão de Meio Ambiente a parlamentar lembrou que este apoio disponibilizado pelo governo federal em parceria com o governo do estado tornará mais eficiente o trabalho do pequeno agricultor.