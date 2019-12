Socorro consegue manter veto ao PL que reserva 20% das cotas para negros em concurso público

No último dia 5, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre cassou a liminar que concedia liberdade com o uso de tornozeleira à advogada Josimeire Teixeira Pereira, mas o acórdão só foi publicado ontem (10) e ela foi presa nesta quarta-feira, 11, pela Polícia Federal, em Cruzeiro do Sul.

Josimeiere, que estava com uma irmã em um prédio próximo à Avenida Mâncio Lima, foi levada à sede da PF, mas ficará na sala do Estado Maior do Comando de Operações Operações Especiais (COE) da Polícia Militar. Para o local, a família poderá levar cama, TV e frigobar, mesmos itens da vez anterior.

A representante da Ordem dos Advogados do Brasil de Cruzeiro do Sul, Núbia Sales, acompanhou a prisão da colega e disse que atua “no sentindo de garantir que os direitos constitucionais dela sejam respeitados”.

Josimeiere foi presa pela Polícia Federal no dia 23 de outubro, acusada de tráfico de drogas e envolvimento com organização criminosa, solta com tornozeleira eletrônica no dia 30 do mesmo mês.

O advogado de Josimeire, Sanderson Moura, disse que vai recorrer novamente da decisão. “Iremos ingressar com um Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça”.