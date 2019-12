Rocha: “Aliança do Minoru é com o povo”

O vice-governador Major Rocha não quis comentar as alianças que partidos que ajudaram a derrotar o PT em 2018 estão tentando construir com siglas de esquerda para a disputa eleitoral do ano que vem. Segundo ele, o PSDB tem um projeto de Brasil, um projeto para o Acre e para os municípios, especialmente a capital, Rio Branco. Ele declarou que os tucanos estão abertos as coligações partidárias, mas a principal aliança a ser construída é com a população. “A preocupação do PSDB é melhorar a vida das pessoas, gerando renda, emprego, fazendo com que a economia se desenvolva”.

Para capitanear esse projeto, de acordo com ele, o PSDB tem um nome honrado e competente que é o do professor e ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara. Disse que a deputada Mara Rocha (a mais votada da última eleição) poderia ser a candidata do partido a prefeita, mas o PSDB pensa coletivamente e não em grupos. Ele reafirmou o compromisso que tem com a reeleição do governador Gladson Cameli (Progressista). “O PSDB tem compromisso com o governador Gladson, qualquer decisão dele será acatada e respeitada”.

. Segundo uma pessoa próxima ao deputado José Bestene seu nome está à disposição do partido para disputar a eleição ano que vem.

. Disse mais:

. Que a senadora Mailza Gomes deverá formular um convite para ele antes mesmos da virada do ano.

. O governador Gladson Cameli só assiste!

. Está de butuca!

. Conhecendo o Gladson não é bom dá a partida sem que ele esteja no carro, pode faltar gasolina ou pregar de bateria na saída.

. Gladson tem uma preocupação:

. Se apoiar um candidato fraco a prefeitura compromete seu prestígio, a melhor alternativa ainda é o candidato do PSDB permanecendo a atual conjuntura.

. O projeto da criação do Instituto da Saúde só serviu mesmo para desgastar o líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressista).

. Entretanto, o Gerlen propor uma CPI para investigar fake news espalhadas nas redes sociais contra a criação do Instituto é fora de qualquer propósito.

. Rede social em certo sentido é terra sem lei!

. O Instituto é um projeto complexo precisa realmente de uma boa discussão porque tem muita gente falando besteira.

. Deputado estadual esquerdista lembrava ontem que o ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PT) era imbatível nas urnas na reeleição em 2016.

. Partiu de balsa para Manaus, (dizem); de Tarauacá não dá para chegar em Manacapuru de baixada.

. É tipo Xapuri, fica fora da rota!

. Rodrigo era o dono do campo, do time e da bola…perdeu o campeonato!

. As vezes um político ainda acha que está com a bola toda, mas o eleitor é enjoado, mal-humorado, pentelho, abusado e gosta de se vingar!

. Serve de alerta!

. As próximas eleições reservam muitas surpresas!

. Anotem para cobrar depois!

. Transeunte no Centro da cidade me parou para perguntar o que faz o ex-prefeito Bocalom na Emater?

. Como diz o Zé das Tabocas, padeiro no Belo Jardim:

. “Vai perguntar pra ele”.

. O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, travou uma brincadeira com o governador Gladson Cameli que lhe respondeu à altura.

. Gladson paga o 13º no dia 13, Bira pagou no dia 11!

. A maioria das pessoas gostou das provocações, sem ódio, sem ranço.

. O Bira não é de aparecer muito na mídia, mas é um bom prefeito; devagar, mas honesto!

. Pelo andar da carroça não é difícil concluir que o PSD e o MDB estarão amasiados em 2022 para o governo e Senado.

. O povo chama de amancebado e mancornado!

. Perguntar não ofende:

. Se o vice-governador major Rocha tem compromisso com Gladson Cameli o que fazem alguns seguimentos do Progressista namorando com o PSD e MDB?

. Sei lá, pergunta pro Bispo!

. Não é o bispo Dom Joaquim, é o “seu Zé Bispo”, sanfoneiro da Transacreana.

. O dom Joaquim é uma figura humana maravilhosa, quem convive com ele sabe do que falo; não é político, mas um pastor do seu rebanho.

. Sempre tem uma boa palavra, um bom conselho!

. Não é a prefeita Socorro Neri que anda enxotando o PT, é o PT que não para de minar o projeto com a conversa de candidatura própria.

. O deputado Jenilson Leite é um otimista, sonha com uma coligação do PSB com o PT, PC do B, PSD, MDB, PDT, P-Sol.

. Só falta encaixar o PSL do presidente Jair Bolsonaro!

. Bom dia!