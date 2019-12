Parcela do 13° estadual será paga na madrugada desta sexta (13)

Ao menos R$ 160 milhões serão acrescidos na economia local na madrugada desta sexta-feira, dia 13, com o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário aos servidores públicos do Estado do Acre. Além dos funcionários públicos, quem também comemora são os comerciantes, que neste final de ano poderão contar com a possibilidade de aumento das vendas.

O governo ainda irá depositar no próximo dia 30, mais R$ 260 milhões com pagamento do salário referente ao mês de dezembro. Ao anunciar o pagamento do 13° salário do funcionalismo público, o governador Gladson Cameli disse que cumpre mais uma de suas promessas relacionadas às dívidas do Estado. O dia 13 foi para lembrar aos funcionários quem atrasou os salários – se referindo à gestão passada, gerida pelo Partido dos Trabalhadores.

“Isso é para o povo não esquecer o décimo que eles não pagaram. Eles se preocuparam tanto com meu governo que esqueceram de pagar a dívida deles. Dia 13 de dezembro eu pago a segunda parcela do décimo terceiro aos servidores públicos”, declarou.

Cameli está na Espanha integrando a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019.