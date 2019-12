Major Rocha assina Medida Provisória que muda regularização fundiária: “vitória da Amazônia”

Após o prefeito de Xapuri divulgar que pagou o 13º salário dos servidores públicos do município neste dia 11, em afronta ao governador Gladson Cameli (Progressistas), Gladson usou as redes sociais para comentar a atitude do prefeito. O chefe do Executivo brincou com a situação e agradeceu a homenagem do gestor Ubiracy Vasconcelos, do PT.

“Agradeço a homenagem do prefeito de Xapuri em pagar dia 11 o décimo terceiro dos servidores da prefeitura. Fica a dica para todos os gestores pagarem seus servidores em dia”, escreveu.

Cameli aproveitou para ressaltar o dia do pagamento do restante do 13º salário dos servidores do Estado. “Sairá às 00.13.13”, garante, confrontando a sigla do Partido dos Trabalhadores pelos salários atrasados que ficaram para a gestão de Cameli.

Bira Vasconcelos, como é conhecido, adotou a mesma medida de Cameli para pagar a segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais.O gestor xapuriense anunciou o pagamento 13º salário dos funcionários municipais nesta quarta-feira, dia 11, em homenagem ao 11 (PP). Segundo Vasconcelos, tudo não passa de uma brincadeira na qual quem ganha são os funcionários que recebem com antecipação essa importante remuneração.