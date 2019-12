Mailza Gomes destina mais de R$16 milhões para a Saúde

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) anunciou o pagamento de R$ 3 milhões provenientes de indicação extra emenda ao orçamento vigente para apoiar as ações na atenção especializada em saúde no Acre. “Esse é o fruto do trabalho de ação, da política de resultados”, afirma a parlamentar.

O recurso foi repassado fundo a fundo pelo Ministério da Saúde à Secretaria de Saúde do Acre e representa um importante reforço financeiro para suprir as necessidades na manutenção de trinta e nove unidades de saúde em todo o estado do Acre (hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), Centro de Controle Oncológico (CECON) e Unidades Móveis( SAMUs).

Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), R$ 2.383 milhões serão aplicados na aquisição de material médico hospitalar, utilizados em procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais e em insumos para curativos, higienização e esterilização. Outra parte do recurso, o valor R$ 617 mil será aplicado na compra de medicamentos para o UNACON, específicos para o tratamento de câncer.

Além da cota de emendas individuais, Jéssica Sales se preocupa em priorizar recursos para a saúde também nas indicações extras. Como profissional médica sabe o quanto é importante ter condições de trabalho para prestar um atendimento seguro à população. “Temos um sistema de saúde fragilizado, que precisa ser amparado com mais investimentos para melhorar a oferta e a qualidade dos serviços. Assegurar mais recursos, esta é a minha contribuição para tornar o serviço de saúde público do Acre mais eficiente’, disse Jéssica .