Ex-prefeito de Assis Brasil é condenado a devolver mais de R$ 3 milhões aos cofres públicos

Após oito anos atuando como titular da Vara de Execuções Penais, a juíza Luana Campos vai deixar a unidade e assumir vaga na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco. Segundo a magistrada, ela foi promovida. “Houve um processo de promoção para a 1ª Vara do Júri, me inscrevi e fui escolhida”, disse a juíza ao ac24horas.

Campos ainda irá responder pela Vara de Execuções Penais até o dia 7 de janeiro de 2020. Para ela, sua remoção vem em boa hora e vê com bons olhos o novo desafio que irá encarar. “Vejo de uma maneira excelente. Já estou desde 2011 [na Vara de Execuções Penais], já dei minha contribuição ao sistema [prisional]”, explica.

A Vara a qual a juíza classifica como “especial” é, na verdade, um campo de batalha entre juízes e o sistema prisional do Acre há um bom tempo. “As pessoas não entendem que o papel da Execução Penal não é combater o crime, mas garantir a lei para todos”, diz a juíza. De acordo com a magistrada, o juiz responsável pela Vara de Execuções Penais fica muito “visado”, tanto pelos reeducandos quanto pela própria sociedade.

“Estou feliz com minha remoção porque terei novos desafios junto à 1ª Vara do Tribunal do Júri”, afirma. Ainda não se sabe quem irá assumir a titularidade da Vara de Execuções Penais em Rio Branco. Um novo processo deve ser aberto para inscrição de juízes postulantes a vaga, onde o Tribunal irá analisar e escolher o novo juiz titular.

Após Luana Campos deixar a vaga, deve ser designado juiz substituto para responder pela Vara de Execuções Penais até ser escolhido o novo titular da unidade.

Recentemente, Campos e o diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, Lucas Gomes, vinham travando uma “guerra ideológica” sobre decisões internas no Complexo Penitenciário.