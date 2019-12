Esposa chora morte de marido vítima de afogamento em Balneário na Estrada de Porto Acre

O autônomo Jardesson Rodrigues de Oliveira, de 32 anos, morreu afogado na manhã desta quinta-feira (12) no Balneário Ilha do Sol, no km 5, da rodovia AC-10 na Estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Jardesson estava com sua esposa, seu irmão, sua cunhada e uma criança no Balneário, quando resolveu tomar banho no açude e se afogou. No momento do afogamento nenhum dos parentes sabia nadar e não conseguiram prestar ajuda a Rodrigues, que somente depois de 20 minutos dentro do açude foi retirado por populares.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local nada puderam fazer por Jardesson que já se encontrava morto.

O proprietário que não estava no local, informou que há salva vida no balneário, mas no momento do ocorrido, o local estava fechado e Jardesson e seus familiares entraram sem permissão, pulando a cerca de proteção e foram tomar banho no açude.

O Corpo de Bombeiros e a polícia militar estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

O corpo do autônomo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

O proprietário do balneário foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos.