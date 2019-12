Câmara mantém veto de PL que cassa alvará de que vende produtos roubados

Uma ação conjunta do serviço aeromédico do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgatou um bebê indígena de apenas 9 meses da aldeia Nova Olinda, localizada numa região de difícil, às margens do Rio Envira, município de Feijó (360 km de Rio Branco), nessa quarta-feira (11).

A criança estava com um quadro grave de desidratação e desnutrição severa. Foram quase sete horas de missão até o retorno à capital, onde o bebê foi levado direto ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a equipe do Samu, coordenada pelo médico Pedro Pascoal, “após o suporte inicial, o bebê foi colocado dentro da aeronave e transportado até Rio Branco com segurança”, destaca Pascoal.

O helicóptero do governo trabalha em parceria com o Samu fazendo ações de urgência e salvando vidas em todo o estado desde março deste ano. A parceria tem buscado reduzir os custos com fretamento aéreo no orçamento da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) para situações emergenciais de atendimento à população acreana.

Fonte: Agência de Notícias do Acre