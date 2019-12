Bolsonaro faz procedimento para investigar possibilidade de câncer

O setor de serviços do Acre sofreu em outubro mais um grande revés, com resultado negativo de 4,5% em relação ao mês anterior. É o segundo pior desempenho no País no período, perdendo apenas para Roraima, que amargou diminuição de 7,9% em outubro.

No acumulado de doze meses, o resultado também é ruim: comparando outubro de 2019 com igual mês de 2018 os serviços do Acre caíram 5,2%, terceiro pior desempenho para o acumulado de um ano.

Avaliando o ano de 2019, o quadro é ainda pior: -7,6% em dez meses (de janeiro a outubro). Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (12) pelo IBGE.

Em nível de País, o panorama é melhor: em outubro de 2019, o volume de serviços no Brasil teve crescimento de 0,8% frente a setembro, na série livre de influências sazonais, registrando, assim, a segunda taxa positiva seguida e um ganho acumulado de 2,2% nesse período.

O comércio varejista, no entanto, apresentou o 3º maior crescimento em outubro entre todos os Estados: 7,9% a mais em comparação a setembro, taxa de que só perdeu para Santa Cataria (8,3%) e Amapá (11,6%).