Após reportagens sobre viagens e diárias de vereadores, N. Lima diz que o ato é legal

Desde o início desta semana, produtores rurais interditam parte da BR-317, estrada que liga Rio Branco ao município de Boca do Acre (AM). O bloqueio ocorre no quilômetro 70, devido à falta de pavimentação na rodovia. Já são mais de 48 horas de protesto e agora um novo risco ameaça os moradores do município do estado vizinho: o desabastecimento.

Até ontem, os manifestantes só liberavam a passagem de ambulâncias. O dono de um posto de combustível em Boca do Acre informou ao portal O Alto Acre que o estoque já não é muito e a interdição por prejudicar o reabastecimento do combustível.

Um grupo de médicos relatou ao ac24horas: “não conseguimos passar de volta para Rio Branco. Não há nem mesmo previsão de reabertura da estrada”.

Líderes do movimento estiveram com representantes da prefeitura para tentar falar com o prefeito Zeca Cruz, mas ele não estava no gabinete. Antes de sair da cidade, os manifestantes disseram que pretendiam liberar o tráfego nesta quinta-feira, 12, por 24 horas, e em seguida, retomar o bloqueio na estrada. Mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a estrada segue interditada. O protesto é acompanhado pela polícia.