Vídeo de briga em supermercado que circula nas redes sociais não foi no Acre

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), divulgou na manhã desta quarta-feira (11) o resultado final do curso de formação policial. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

O resultado se trata do provimento dos cargos de agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado de polícia e escrivão de polícia civil.

A relação dos candidatos aprovados no Curso de Formação Policial, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e média final.

Os candidatos não relacionados e com inscrição no Curso de Formação homologada desistiram ou foram desligados da academia e estão, portanto, eliminados do certame.

Veja o resultado: