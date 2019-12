Saiba como funciona o programa da Caixa que oferece crédito a caminhoneiros com juros de até 2,29%

A Caixa lançou uma linha de crédito pessoal para caminhoneiros com taxas de juros que variam entre 3,29% e 3,99% ao mês, podendo chegar a 2,29% para clientes com conta salário no banco, além de prazo de até 72 meses e carência de até 90 dias. A linha de crédito poderá ser usada para a compra de caminhões e carretas.

Segundo a Caixa, as novas condições fazem parte da campanha Você no Azul na Estrada. O programa também oferece descontos na regularização de dívidas. A campanha oferece até 90% de desconto em dívidas com atraso.

Na renegociação do crédito comercial, por exemplo, os caminhoneiros podem unificar os contratos em atraso e parcelar em até 96 meses. Esse programa visa a atender os donos de caminhões usados que estavam com dificuldades de pagar os financiamentos da Caixa.

A Caixa também oferece a opção de uma pausa no pagamento de até uma prestação vencida ou a vencer; e efetuar a repactuação de dívida, com possibilidade de aumento do prazo. A Caixa pretende com esse programa incentivar a troca de caminhões e carretas usados por novos.