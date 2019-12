Reportagem de ac24horas sobre a Emurb é exposta na Câmara

A base do governo Gladson Cameli na Assembleia Legislativa do Acre “deu graças a Deus” quando o presidente da Casa, Nicolau Junior, retirou de pauta o projeto que altera a Lei e renomeia o Serviço Social de Saúde do Acre (Pró-Saúde) para o Instituto de Gestão de Saúde do Acre – IGESAC.

Tementes com o desgaste perante os sindicalistas e trabalhadores da saúde, alguns deputados da base pressionaram o líder do governo, Gerlen Diniz, e também o presidente da casa, a convencerem o governador Gladson Cameli, que cumpre agenda na Espanha, a retirar o projeto da pauta.

Com a retirada, os deputados Antônio Pedro, Meire Serafim e Antônia Sales agradeceram na tribuna a atitude do governo de reconsiderar a análise do projeto. Nos bastidores, os parlamentares que não subiram a tribuna afirmaram que não estavam dispostos a assumir mais um desgaste.

O deputado Edvaldo Magalhães confirmou que caso o projeto fosse para plenário, não seria aprovado.