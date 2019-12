PSD e MDB se aproximam do PSB

O PSD do senador Sérgio Petecão e o MDB do deputado Roberto Duarte aguardam apenas a decisão do PT de lançar candidato próprio à prefeitura de Rio Branco para apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri, do PSB. Conversações nesse sentido já foram alinhavadas internamente para a construção de uma coligação. Uma pesquisa a ser realizada para consumo interno dará o norte de quem poderá compor de vice com Neri. A iniciativa partiu do próprio PSD. A decisão pode forçar uma coligação entre o PSDB e o Progressista, em apoio ao nome de Minoru Kinpara com o partido de Gladson Cameli indicando o vice na capital. Tudo depende do posicionamento do Partido dos Trabalhadores que deverá decidir ainda este mês se lança candidato ou não!

. As eleições municipais do ano que vem estão desenhando uma nova configuração de espaços dentro do governo.

. PSD e MDB se aproximam; a defesa do senador Sérgio Petecão feita pelo deputado Roberto Duarte na briga com a cúpula da Segurança é um sinal claro da aliança entre os dois partidos.

. O governador Gladson Cameli e o vice-governador major Rocha fazem um tremendo esforço para construir uma base sólida entre tucanos e progressistas.

. Entretanto, o grupo político do deputado José Bestene resiste internamente a aproximação com Rocha.

. Rocha já deixou claro que tem compromisso com a reeleição do governador Gladson Cameli se ele decidir por esse caminho; MDB e PSD não!

. O certo é que o governo não chega unido nas eleições de 2022.

. O motivo é simples:

. Só existe uma vaga de governador e outra para o Senado em disputa.

. Chega um momento em que mandatos de deputado estadual e federal ficam pequenos para um líder político.

. O ex-senador Jorge Viana, por exemplo, poderia ter se elegido deputado federal e ter arrastado mais uns três na chapa.

. Na guerra (política) há momentos em que ganha quem recua na batalha; ensina Sum Tzu, Arte da Guerra.

. Flaviano Melo foi prefeito, governador, senador, prefeito de novo e está muito bem obrigado no mandato de deputado federal há anos.

. O MDB de Porto Acre vai disputar a prefeitura com o ex-prefeito petista José Maria; nunca se sabe né?!

. Em Epitaciolândia o prefeito Tião Flores, que migrou do PSB para o Progressista, quer que os grupos políticos ligados ao governo apoiem sua reeleição.

. Como diz a Maria das Dores, velha amiga do Taquari, que ganhou uma casa na Cidade do Povo:

. “Espere sentado porque em pé cansa”!

. Lá por Cruzeiro do Sul andam cutucando o leão do Juruá, Vagner Sales, com vara curta; Vagner pode dá o troco em 2022.

. Anotem para cobrar depois!

. O vereador de Brasiléia, Rosildo Rodrigues, se lançou candidato a prefeito pelo PT; ainda por cima apontou o vice dele: Nelson Moreira.

. Como dizia o Galego, que tinha um boteco no barranco do rio na frente do hospital Raimundo Chaar:

. É cada uma que parece duas!

. Na verdade, o PT está prestes a se acabar em Brasiléia, no mínimo reduzido aos uns poucos militantes apaixonados como o Damião Pacífico.

. O PSB no Alto Acre só espera mesmo a pá de cal!

. Quem deve emergir com muita força política na região é o PSDB do vice-governador major Rocha.

. Anotem para depois cobrar!

. Se não houvesse crime de responsabilidade o governo poderia contratar todo o pessoal do Pró-Saúde para o quadro definitivo estadual.

. O ex-governador Binho Marques deixou um angu de caroço!

. Há quatro anos diziam que a ex-presidenta da Argentina Christina Kirchner e seu partido peronista nunca mais voltaria ao poder…

. Voltou!

. Ela elegeu o presidente, é a vice e o peronismo voltou fortalecido na Argentina!

. O ex-presidente Lula e o PT não podem ser subestimados!

. Se o ex-governador Jorge Viana aparecesse bem em uma pesquisa para governador em 2022 metade dos que estão no governo pulariam para o lado dele.

