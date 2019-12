O glorioso do Dr. Ulysses Guimarães pede passagem 

O MDB tem cumprido um papel que também deveria ser cumprido por todos os partidos políticos que querem chegar ao cenário eleitoral de 2020 e 2022, como protagonista. Descolou-se da sombra do Palácio Rio Branco, e optou por buscar um caminho próprio na eleição municipal do próximo ano. O presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo (MDB), uma das cabeças mais lúcidas da política acreana, sabe que com o fim das coligações proporcionais não restou aos partidos ao não ser terem candidaturas próprias a prefeito, para dar palanque à chapa dos que vão disputar vagas nas Câmaras Municipais. E até para manter a sua identidade. Servir de puxadinho numa candidatura única a prefeito da capital para agradar ao partido que está no poder, seria um erro que lhe custaria muito caro no futuro. O MDB tem hoje certos 16 candidatos a prefeito, inclusive, nos dois maiores colégios eleitorais. O Flaviano, de formação engenheiro, sabe que não há outro resultado para a equação de 2022, quando estarão em jogo as vagas do Senado e Governo, que não passe por um bom resultado na eleição de 2020, quando não necessariamente deverá se repetir a aliança que elegeu o atual governador. A tese da unidade eleitoral dos partidos que formaram a aliança que elegeu o novo governo é uma roubada política, só interessa á sigla que está no Palácio Rio Branco. O MDB, acertadamente, não entrou nesta arapuca. O Glorioso Dr. Ulysses Guimarães pede passagem e entra na passarela da disputa municipal. O desfile vai começar.

VOTOS FECHADOS PELA SEGURANÇA

Os senadores Sérgio Petecão (PSD), Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) e Márcio Bittar (MDB), não só são votos fechados a favor da prisão em segunda instância, mas têm sido favoráveis à todas as matérias que têm tramitado no Senado pelo endurecimento das leis penais.

DELAÇÃO PREMIADA

Para um bom entendedor a meia palavra basta. Pelas declarações feitas ontem pelo ex-presidente da EMURB, Jackson Marinheiro, ele está guardando as cartas maiores para uma futura delação premiada, e um dos alvos fixos será o ex-prefeito Marcus Alexandre (PT).

TRANSPARENTES NAS AÇÕES

O Delegado Geral de Polícia Civil, Henrique Maciel, ligou ontem para esclarecer sobre nota da coluna, garantindo que Manuel Urbano tem sim um Delegado efetivo. E que as reclamações podem ter sido feitas por algum dia ele estar ausente do município. Isso se chama de transparência. É um exemplo para quem exerce cargo público. Fica feito o registro e correção.

QUAL SERÁ O PRÓXIMO CAPÍTULO?

O IAPEN ganhou mais uma das brigas judiciais travadas contra a Juíza Luana Campos. A recente decisão do desembargador Samuel Evangelista, mandando retirar as tomadas elétricas das celas do complexo Fernando de Oliveira Conde, foi vista como endurecimento contra o crime.

MANDATO ATIVO

A deputada Meire Serafim (MDB) tem mantido um mandato ativo. Apresentou ontem dois projetos importantes na área de saúde, amparando os pacientes de Fibromialgia e Trobofilia. Os dois projetos criam condições para atendimento prioritário aos portadores das doenças.

TAMANHO DA MISERABILIDADE

Não se debite este número negativo como de responsabilidade do governo estadual, com apenas um ano no poder. Vem desde governos petistas. Mas o que, quer se comentar não é de quem é a culpa, mas sim que o fato de que ter 86 mil famílias recebendo o Bolsa-Família, no Estado, não é um dado para se comemorar, mas lamentar, porque mostra o grau de pobreza.

SEGUNDA INSTÂNCIA

Deverá ser restabelecida a prisão em segunda instância, é o que mostram os entendimentos entre a Câmara Federal e o Senado, uma agenda que avança rápida e deve ser fechada nos primeiros meses de 2020, quando todos os ciclos estarão cumpridos nas duas casas.

POLÍTICA VELHACA

O TSE aprovou o funcionamento do 33º partido político, o chamado “Unidade Popular”. Num país que tem este número de partidos, não se pode esperar nunca a seriedade na política.

SAMBA DO PARAÍSO

Quem ouve o líder do governo, deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTAS), na tribuna da ALEAC e não conhece o enredo do samba há se imaginar que vivemos no paraíso terrestre. Este mesmo samba do paraíso se ouvia no governo passado, e todos sabem com tudo terminou.

ESCANCARANDO A REALIDADE

O relatório do CRM, apontando falta de médicos, de medicamentos, de equipamentos no Pronto Socorro, é um perfil da realidade do atendimento nos sistema de saúde. E não me venham dizer ser o CRM um adversário do governo. Tenham a humildade de reconhecer.

QUEM NÃO AJUDA É O BAJULADOR

O governo passado foi um desastre no atendimento na área da Saúde. O atual governo não conseguiu mudar esta realidade. Vamos parar com o cacoete que todos que apontam falhas querem o mal do governo. O que não ajuda um governo é a legião de bajuladores que o cerca.

TAPAR O SOL COM A PENEIRA

O governador concluiu e pôs em funcionamento o Pronto Socorro, obra que se arrastava há 10 anos nos governos petistas, a UPA de Cruzeiro do Sul, não se desconhece seus esforços para a Saúde dar certo, trocou secretários, mas não se pode tapar o sol com a peneira ao dizer que está tudo maravilhoso. Ninguém é pelo pior melhor, só não se pode esconder a realidade.

O MESMO DISCURSO

Colega jornalista observava ontem no aquário da ALEAC a similaridade no discurso entre os que dirigiram a Segurança no governo passado e os atuais dirigentes. A população apavorada com a violência sem controle e os dirigentes do governo petista mostrando números e dizendo que a situação melhorou. Os mesmos argumentos para situações idênticas se repetem agora.

UMA VOZ NO DESERTO

O líder do governo, deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTAS), defende o governo com ardor, competência, mas praticamente é uma voz solitária na base do governo. Raramente, um ou outro colega vai à tribuna lhe ajudar a rebater a oposição. Virou uma voz solitária no deserto.

PIRÂMIDE INVERTIDA

Neste contexto dos debates, acontece na ALEAC uma situação de pirâmide invertida. A oposição, com sete deputados, consegue ser mais protagonista nas discussões no plenário do que a base do governo, com seus 17 deputados, que aceitam o bônus, mas recuam o ônus.

DISCO ARRANHADO

O disco da defesa do líder do governo, deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS), já furou. Depois de um ano no poder não cabe mais o argumento – embora verdadeiro – que o último governo foi um festival de fracassos, o atual governo, precisa começar apresentar resultados.

NÃO RESOLVE JURIDICAMENTE

O projeto do Instituto da Saúde, que deve ser votado hoje, até tem a boa intenção de buscar uma saída para os servidores do PRÓ-SAÚDE, mas não vai resolver juridicamente a situação desses servidores, cujos contratos foram considerados irregulares pela Justiça do Trabalho.

ARGUMENTO PESADO

Os deputados governistas têm usado um argumento pesado para justificar a aprovação do referido projeto: se for derrotado no plenário, não existirá saída ao governo ao não ser demitir os mil servidores que restaram do PRÓ-SAÚDE. O argumento é recusado pela categoria.

GALERIAS VÃO LOTAR

A tendência é que as galerias da ALEAC fiquem lotadas hoje de servidores para protestar contra a aprovação do projeto do Instituto da Saúde. Mas, em que pesem os duros protestos, a ordem que veio do Palácio Rio Branco é para a matéria seja aprovada ao toque de caixa.

CANDIDATO CERTO

O empresário Jarbas Soster será mesmo candidato a prefeito de Rio Branco na eleição do próximo ano, pelo AVANTE. Quem garante é o presidente do partido, Manoel Roque.

FRASE DO DIA

“Quando mil pessoas afirmam uma coisa, ou é a voz de Deus ou uma grande besteira”. Ditado italiano.