Membros de facção invadem residência e ferem jovem com três tiros, na Cidade do Povo

As guerras entre facções não cessam e mais uma tentativa de homicídio registrada na capital. O jovem Maycon Douglas de Pardo Pascoal, de 23 anos, foi ferido com três tiros na tarde quarta-feira (11) dentro de sua própria casa no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Maycon estava com sua esposa em casa, quando dois homens não identificados membros de uma facção chegaram em uma motocicleta, pararam, invadiram a residência e um dos criminosos em posse de uma arma de fogo efetuou três tiros. Dois dos projeteis atingiram Maycon no peito e outro no ombro. Após a ação, os faccionários fugiram do local.

Ao ver o marido ferido, a esposa pediu ajuda a vizinhos que conduziu inicialmente a vítima ao Unidade de Pronto Atendimento (UPA Cidade do Povo). A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o paciente ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2°Batalhão estiveram no local e após colher as características do dos autores saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.