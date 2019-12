Gladson mantém acordo de governos do PT e reafirma novos compromissos pelo agronegócio sustentável do Acre

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira (11) ter reafirmado compromissos antigos e atuais com a preservação da floresta a partir do agronegócio sustentável. “Nós assumimos em manter um agronegócio sustentável. Os acordos firmados, como o Acordo de Paris, mesmo com alguns índices mostrando aumento nas queimadas nós nos comprometemos em ter mais fiscalização para enfrentar a questão. Conseguimos abrir o debate com o KFW em apresentar novas metas com o banco para cumprirmos com todos os acordos, que é bom lembrar foram feitos na gestão passada e nós estamos reafirmando”, disse Gladson.

Em palestra a investidores, o governador do Acre garantiu que o desenvolvimento do Estado passa necessariamente pela preservação de sua floresta. Por isso, Gladson referendou a Mensagem do Congresso Nacional e dos Governadores da Amazônia Legal na COP 25, que é assinada pelos Chefes dos Executivos dos Estados Amazônicos e pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre.

Na mensagem, Congresso Nacional e governadores pedem que 2020 seja um divisor de águas na efetivação do mercado de serviços ambientais, pois, dizem eles, “o financiamento do desenvolvimento sustentável da Amazônia deve ser proporcional aos seus desafios”.

Gladson referenda ainda o teor da mensagem quanto à regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, que estabelece a distribuição anual de US$100 bilhões ao Estados Amazônicos em compensação ao serviço ambiental que eles prestam.