Ex-presidiário é executado dentro de casa com seis tiros na frente da esposa e do filho

Mais um homicídio com requintes de execução foi registrado na capital. O ex-presidiário, Bartolomeu Alves de Andrade, de 41 anos, mais conhecido como “Beto” foi assassinado com seis tiros na madrugada desta quarta-feira (11). O crime aconteceu na rua Major Salinas, no bairro Ayrton Sena, região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Bartolemeu estava preso no pavilhão dos membros do Comando Vermelho (CV) no presídio e havia ganhado liberdade há pouco tempo e foi morar numa área dominada pela facção Bonde dos 13 (B13). Pela madrugada desta quata dois homens não identificados, membros do “B13” chegaram numa motocicleta, pararam, pularam o portão de madeira da residência, adentraram na casa, renderam a vítima, pediram para que a esposa de Bartolomeu pegasse a criança e se afastasse, em seguida, efetuaram nove tiros. Bartolomeu foi atingido com seis tiros na região do peito, abdômen e ombro. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A esposa chegou acionar a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram no local, nada puderam fazer por Bartolomeu que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada dos peritos em criminalística.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.