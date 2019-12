Escola SENAI inova com concurso Chef Padoka

Alunos do curso Programa de Aprendizagem em Alimentos têm técnicas colocadas à prova na competição

Açaí, banana e cupuaçu, esses foram os principais ingredientes utilizados pelos cinco finalistas no 1º Concurso Chef Padoka entre os alunos do Programa de Aprendizagem em Alimentos da Escola SENAI, na tarde desta segunda-feira, 9 de dezembro. A competição foi disputada para finalizar o módulo de confeitaria, ministrada na Escola SENAI.

A disputa teve início com dez alunos do programa e todos eram obrigados a utilizar pelo menos três ingredientes regionais. Eles executaram receitas que haviam sido instruídas durante o curso e aquelas que mais utilizaram produtos regionais e melhor efetuaram as técnicas da confeitaria seriam os finalistas. Ao final da primeira etapa, restaram apenas cinco competidores.

Para o instrutor do curso, Tarcísio Futerko, o objetivo do Concurso Chef Padoka era finalizar o módulo e incentivar mais os alunos. “Nós, da coordenação da escola, ficamos pensando em como finalizar esse módulo e incentivar mais os nossos alunos. Com isso, surgiu o Chef Padoka. Um forma de cada aluno mostrar que dominou as técnicas das receitas que foram ensinadas durante o decorrer dos módulos”.

O corpo de jurados era composto pelo diretor regional do SENAI, João César Dotto; a empresária da Panificadora Pertutti, Didicaele Dalamaria; o superintendente da FIEAC e do IEL, Jorge Luiz Vila Nova; a chef Izanelda Magalhães, do Jannu’s Bistrô; e Letícia Mesquita, chef do Chalé do Trigo. Dotto ressaltou que essa competição é mais uma inovação da Escola SENAI. “A cada ano, o SENAI vem inovando e o Chef Padoka é uma prova disso. É o primeiro experimento, mas queremos que cada finalização de módulo tenha uma competição como essa, isso ajuda os alunos a crescerem”.

HORA DO JURI

Após longas três horas de competição, com suor e muita correria, numa cozinha perfumada com produtos regionais, era hora de levar a finalização de cada receita aos jurados.

Foram saboreados pelos jurados iguarias como tortellet com creme de cupuaçu com farofa de castanha-do-Brasil, rocambole com brigadeiro de açaí, brownie de açaí com mousse de cupuaçu, pastel de nutella com banana, mas o naked cake de cupuaçu com castanha-do-Brasil e banana da terra, apresentado pela aluna Bruna Lopes de Almeida, foi o grande vencedor.

Bem emocionada com o resultado do concurso, Almeida revela que seu grande sonho é participar do programa Master Chef. “Quando o professor passou nas salas de aula anunciando esse concurso, logo eu fiquei animada e meus amigos me ajudaram a escolher a receita. Essa competição é o início de várias outras que quero participar, pois meu sonho é um dia estar entre os chefs que participam do Master Chef”, almeja a jovem.