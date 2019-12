Encontro reúne contadores e empresários na FIEAC

Palestra foi promovida pelo Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) da CNI, por meio de uma parceria com Sebrae e Federação das Indústrias do Estado

Profissionais da área contábil e empresários participaram, na tarde da última terça-feira, 10, na sede da FIEAC, de palestras que tiveram como tema ‘A nova lei de incentivos industriais do Acre’ e a ‘Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações’. O encontro foi promovido pelo Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) da CNI, por meio de uma parceria com Sebrae e Federação das Indústrias do Estado.

O primeiro a palestrar foi o assessor de Relações Institucionais da FIEAC, Assur Mesquita. De início, ele apresentou as principais ações protagonizadas pela FIEAC. Em seguida, ao falar sobre a nova lei de incentivos industriais do Estado, ele detalhou os pontos da legislação e os benefícios que ela assegura ao setor produtivo do Estado. “É uma lei que abre algumas oportunidades e o segmento industrial precisa aproveitá-la da melhor forma possível”, sintetizou.

Já o contador Antonio Sérgio de Oliveira, especialista Tributário em ST, Bloco K, e-Social e Reinf, abordou a importância de os empresários e profissionais da área contábil se preocuparem e se organizarem para lançar as informações corretamente para Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações (EFD Reinf).

“Quando falamos de retenções na fonte, estamos tratando de vários tributos, como INSS, PIS, Cofins, CSLL, e todos eles vão entrar na EFD Reinf. E a sistemática de cálculo das retenções é bastante complexa. Então, é importante que tanto os profissionais da área fiscal e tributária, bem como os empresários, entendam como funcionam as retenções para mandar as informações certas”, acrescentou.

De acordo com o especialista, o maior gargalo nesta área é o conhecimento de regras de retenção na fonte e o cumprimento da legislação, já que as leis de Imposto de Renda, INSS, PIS, Confins e de outros tributos são todas diferentes uma da outra. “Tem que estar atento, estudar o tempo todo e participar de eventos como esse, que é uma boa oportunidade para receber informações, trocar dicas e estar em contato com outros profissionais”, salientou Oliveira.

Sobre o PDA – O Programa de Desenvolvimento Associativo é uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para aprimorar a atuação dos sindicatos e fortalecer seu vínculo com as indústrias, as federações estaduais e a CNI. O PDA contém ações em cinco eixos: mobilização e relacionamento sindical, gestão sindical, formação de líderes e executivos sindicais, inteligência sindical e serviços do sindicato.

Assessoria FIEAC