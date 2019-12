Em operação, polícia prende três pessoas, apreende armas e mudas de maconha

O Supermercado Pague Pouco, emitiu uma Nota de Esclarecimento na manhã desta quarta-feira (11) negando que o vídeo de dois homens brigando dentro de um supermercado que viralizou na internet tenha sido em uma de suas filiais no Acre.

O diretor de gestão do Grupo Recol, Rafael Giupponi, se pronunciou, explicando que a briga não foi em nenhum supermercado da rede, e que não tem conhecimento de onde tenha sido o fato.⠀

⠀

“Estamos surpresos com este fake news. Não temos conhecimento da briga, e não sabemos onde isso aconteceu. Nossa equipe mantém rígidos controle de segurança em todas as empresas do Grupo”, disse.⠀

⠀

Encerrando a nota, o Pague Pouco, relatou que a única briga de verdade que existe em suas lojas são com os fornecedores por preços mais baixos para os clientes e pediu que os clientes não compartilhe fake news.

O fato ocorrido que viralizou nas redes sociais e que mostrou dois homens brigando, foi em Supermercado de Curitiba, no Paraná.

Veja o vídeo: