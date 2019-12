Diploma universitário ganha versão digital

O objetivo é reduzir custos e processos que demoram

Com o objetivo de reduzir os custos e desburocratizar os processos, o diploma digital acaba de ser lançado pelo Ministério da Educação (MEC). As instituições de ensino superior, públicas e privadas, tem o prazo de até 2021 para se adequarem a esta nova modalidade do documento.

Com isso, a estimativa é que mais de 8,3 milhões de alunos sejam beneficiados, agilizando, portanto, a conclusão dos processos, organização de dados, assinaturas, além dos constantes deslocamentos do aluno até a unidade de ensino.

O lançamento do diploma digital aconteceu na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), junto ao Ministério da Educação (MEC), em Brasília. “O documento mais aclamado do mundo acadêmico ainda é em formato físico. O Diploma Digital visa a garantir simplificação para um processo que hoje é muito moroso”, destacou em nota o secretário da Educação Superior do MEC, Arnaldo Lima.

No processo atual, o diploma físico fica pronto em até 90 dias. Com a nova versão digital, a intenção é que o documento seja entregue em menos de 15 dias aos graduandos. A coleta de dados online é assegurada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).

Sobre o projeto piloto

As fases de teste e registro do diploma foram realizadas na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Em comparação, o levantamento de custo para implementação do certificado físico custa R$ 390,26, já a versão digital, R$ 85,15. Em 2018, as Universidades Federais formaram mais de 150 mil alunos. Nesta quantidade, a economia é de cerca de R$ 48 milhões ao ano.

Confira alguns benefícios da Cerificação Digital

– As assinaturas serão digitais e em lote;

– O acesso ao documento pode ser feito a partir de celulares e computadores;

– A instituição de ensino irá disponibilizar o documento através do seu site;

– A versão digital é semelhante ao diploma tradicional.

*Matéria produzida com informações do MEC

Agência Educa Mais Brasil