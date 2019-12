Carreta carregada de arroz desengata na Ponte da União, em Cruzeiro do Sul

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Epitaciolândia já realizou a diplomação dos novos Conselheiros Tutelares do município, eleitos no processo eleitoral realizado no último dia 6 de outubro.

O Evento aconteceu nesta terça-feira, 10, na plenária da Câmara de Vereadores e contou com as presenças do prefeito Tião Flores, do presidente do CMDCA, João Pereira da Silva, vereadores, conselheiros, suplentes eleitos, convidados e familiares.

O presidente João Pereira da Silva deu as boas-vindas aos novos conselheiros e destacou que a partir de janeiro há muito trabalho a ser realizado.

“Espero que vocês consigam fazer a diferença na vida de cada criança e adolescente que precisar do apoio do Conselho Tutelar. Os candidatos tiveram a oportunidade de realizarem as campanhas, tudo de forma muito pública. O mérito é todo dos candidatos eleitos”, afirmou.

Queila da Silva Oliveira foi a candidata mais votada em Epitaciolândia, com 189 votos. A nova conselheira falou sobre a expectativa para o início dos trabalhos em 2020.

“Estou com muita disposição e sei que haverá muito trabalho. Com o apoio dos demais conselheiros, das autoridades e da população, tenho a certeza de que realizaremos um bom trabalho. Precisamos cuidar melhor das crianças e adolescentes que são submetidos aos mais diversos tipos de desrespeito e abusos”, destacou.

O prefeito Tião Flores (PP) ressaltou a maneira democrática como ocorreram as eleições, sem a interferência dos poderes públicos.

“Quero parabenizar a todos os eleitos, pois foram escolhidos pelos seus méritos, e hoje assumem uma missão que será árdua, mas que valerá a pena, pois estão lutando por nossas crianças e adolescentes”.

Os novos Conselheiros Tutelares para o quadriênio 2020/2024 no município de Epitaciolândia são:

Titulares:

Queila Oliveira da Silva

Marilza Lima Cardoso

Deina Mônica Jerônimo de Holanda

Elton Jhon da Silva Souza

Maria Islene Mendes Venâncio

Suplentes:

Gecileidi da Conceição de Oliveira

Raimundo de Oliveira

Liliane Viana Cavalcante

Hérica da Silva Vieira

Edimar Ferreira de Souza