Ana Paula é a única primeira-dama a participar da COP 25

A primeira-dama do Estado do Acre, Ana Paula Cameli, levou uma delegação feminina do Acre para participar da Conferência do Clima da ONU, a COP 25, que está sendo realizado em Madri, na Espanha, até o dia 13 de dezembro. Ana Paula é a única primeira-dama presente na COP 25. O evento está em sua 25ª edição e trata sobre mudanças climáticas, com objetivo de lidar com o aquecimento global, refletindo sobre o que já foi feito e o que ainda precisa ser realizado.

A proposta de participação feminina na COP 25 teve uma agenda sobre a igualdade de gênero no trabalho das mudanças climáticas nessa segunda-feira (10). Cameli explicou que seu papel como uma representante feminina do Estado é de influenciar o empoderamento feminino e a liderança para que todas as mulheres busquem capacitar-se.

“Nosso papel é criar programas pra que essa capacitação aconteça. Nosso objetivo com a Escola de Gastronomia no Acre é exatamente esse: ajudar mulheres a se tornarem independentes. Assim, poderemos ser cada vez mais representadas em eventos como a COP”, ressaltou a primeira-dama do Estado.

Em Madri, Ana Paula se reuniu com a diretora da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas, GCF Task Force (GCF-TF), Collen M. Scanlan Lyons, discutiu sobre a participação de mulheres representando países e estados no GCF e na COP e o que pode ser feito para mudar esta realidade.

Na reunião, foi deliberado a construção de uma carta onde as mulheres cobram uma participação efetiva tanto na COP quanto na Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas, GCF Task Force, (GCF-TF). O encontro busca fortalecer as capacidades técnicas das mulheres aumentando sua participação, criando um ambiente de atuação onde tenham voz.

Sobre a COP 25

Representantes de 200 países participam do COP 25, cerca de 29 mil pessoas. O evento, adotou o slogan “Hora da Ação” (Time for Action). O desafio da COP 25 é acelerar o combate às mudanças climáticas. A próxima reunião, a COP 26, será em Glasgow (Escócia), em novembro do ano que vem.

Fonte: Agência de Notícias do Acre