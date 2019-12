Advogada é presa mais uma vez pela PF em Cruzeiro do Sul

O produtor musical David Santos Menorá, que trabalha no segmento gospel há 16 anos no Acre, realizou no última quarta-feira (06) o lançamento o clipe Feliz Ano Novo 2020.

Em contato com a reportagem do ac24horas, Menorá relatou que a música é um jeito de desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo ao povo acreano.

“Esse projeto nos leva a fazer uma reflexão do ano que se foi, e o ano que se chega, sobre a importância de estamos voltados para Deus, e meditar nos erros que cometemos no ano que passou, e nos aperfeiçoar no ano que se chega. E juntos em um só propósito desejar um Feliz Ano Novo a todos do nosso querido Estado do Acre do Brasil e do Mundo”, afirmou.

O pastor Afonso Geber, da Igreja Quadrangular do bairro 15, se disse muito feliz por ter participado do clipe e desejou um feliz ano novo para todos os acreanos.

“Que a graça de Deus e abundância esteja com a família de todos”, afirmou.

Menorá relatou que trabalha com vários cantores e que em 2016 surgiu a ideia de juntar esses cantores no estúdio e presenteá-los com a gravação do clipe de Feliz Ano Novo, primeira edição que chegou alcançar 1 milhão de visualizações na plataforma do Youtube.

O clipe contou com a participação de 26 cantores locais e foi rodado entre outubro de 2019 e novembro de 2019 no Café da Carol, localizado na estrada de Senador Guiomard, o clipe teve financiamento por parte do próprio Menorá e da DS Music Produções e apoio do Bené do Cavaco.

