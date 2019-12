Acordo com CONFAZ permite Rondônia ao uso compartilhado do Posto da Tucandera

O evento acontece no dia 17 de dezembro, por meio da Acisa e do Sebrae. Chesther se tornou referência no mundo do empreendedorismo e já ministrou palestra em Harvard.

Como desfecho positivo para as atividades de 2019, a Associação Comercial – Acisa e o Sebrae realizam, no próximo dia 17, uma das palestras mais bem avaliadas da atualidade, “Pega a Visão: Eu sou o resultado do não que eu dei a todos os nãos que deram”, com o ex-ambulante, escritor e influenciador digital, Rick Chesther. O evento será no auditório da Uninorte, a partir das 19h.

Rick Chesther ficou famoso nas redes sociais, ao explicar no canal do Youtube, Minuto Empreendedor, que conseguiu emprestado R$ 10 de um amigo, para iniciar o negócio com venda de água nas praias do Rio de Janeiro. A iniciativa garantiu um retorno de R$ 150 a R$ 200, por dia.

Com o alcance expressivo do vídeo, ele conquistou admiradores e foi convidado por vários programas de TV, para falar sobre sua experiência. A partir daí, tornou-se influenciador digital no mundo do empreendedorismo, palestrante disputado, escritor – autor do livro “Pega a Visão” e diretor de Comunicação e Marketing de uma escola de samba do Rio.

Em agosto desse ano, Rick Chester ministrou uma palestra na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O ex-ambulante participou da Brilive Conference, uma conferência internacional com grandes nomes do empreendedorismo, gestão empresarial e palestrantes que atuam em diversas áreas.

Na palestra “Pega a Visão, Chester fala sobre sua trajetória antes do famoso vídeo, que ficou marcado pela a superação.

Os ingressos estão a venda na Acisa, ou pelos telefones (68) 3216-7000 / 98402-8064 / 98402-7009 / 98402-7010, com o investimento de R$ 60.00 (inteira) e R$ 30,00 (meia).