Polícia prende membros do B13 que roubaram mercantil no Belo Jardim

Uma ação rápida dos Policiais Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e do Tático do 2º Batalhão, na tarde desta segunda-feira (9) resultou nas prisões de três dos membros da facção Bonde dos 13 Edmilson Firmeza de Lima, de 40 anos, e dois comparsas, e na apreensão de armas de fogo, munições e drogas. As prisões dos criminosos aconteceram no bairro Areal, no segundo distrito de Rio Branco, e no município de Senador Guiomard.

De acordo com informações da Polícia repassadas a reportagem do ac24horas, quatro criminosos invadiram na tarde desta segunda-feira, 9, um mercantil localizado no bairro Belo Jardim II e de posse de armas de fogo, renderam os funcionários, clientes e um policial militar que estava a paisana no local. Na ação dos bandidos, uma alta quantidade de dinheiro foi subtraída do caixa do mercantil e a arma de fogo com dois carregadores do policial.

Os policiais militares foram até ao mercantil, colheram as informações e imagens das câmeras de monitoramento e em seguida saíram em busca de prender os autores do crime. Munidos de tais informações e de denúncia anônima, os policiais foram até o local onde os indivíduos haviam abandonado o veículo utilizado no roubo (no ramal do macarrão, Travessa das Mangueiras) e constataram através do sistema que o veículo havia sido roubado dia 06/12/2019, no município de Senador Guiomard. Os policiais fizeram uma verificação junto ao Ciosp e ao sistema de monitoramento eletrônico do Iapen se havia algum reeducando monitorado por tornozeleira que havia transitado próximo ao mercantil em um instante antes do roubo e foi informado que um dos autores do crime havia permanecido no estabelecimento comercial por aproximadamente 4 (quatro) minutos.

Os policiais foram em busca do endereço indicado pelo monitoramento do Iapen e se depararam com um dos indivíduos (Edmilson) em uma residência na rua Fialho, no bairro Recanto dos Buritis, e este autorizou a entrada da guarnição na residência. Ao perguntarem ao mesmo se ele tinha alguma ligação com o roubo no comércio, este negou qualquer participação no fato delituoso, mas informou, após ser perguntado, que fazia parte da facção criminosa denominada como Bonde dos 13, sendo um dos frentes (líderes) da facção e que sua alcunha é “macaquinho”. Os policiais saíram da casa sem prendê-lo.

A Polícia Militar continuou com o patrulhamento e ao retornar ao Ramal do Macarrão para verificar se algum dos indivíduos envolvidos no crime havia retornado até o local, os policiais se depararam com a guarnição do Tático do 2º Batalhão, que relatou que Edmilson quem seria o suposto envolvido no roubo ao estabelecimento comercial. A partir destas novas informações, a polícia conseguiu com o monitoramento do Iapen aonde se localizava novamente Edmilson Firmeza e os agentes Penitenciários informaram que já havia se deslocado do antigo endereço e encontrava-se naquele momento na Travessa Coral, no bairro Areal. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o autor do crime em via pública, foi feito uma abordagem e ao ser feito a revista pessoal, foi encontrado dentro da mochila de Edimilson, os objetos da ocorrência e munições correspondente ao calibre de uma arma de fogo que foram apreendida pelos Policiais do Tático do 2º Batalhão. Durante uma conversa com o detento monitorado, Edmilson resolveu dizer aonde se encontravam seus comparsas, em uma casa onde se faz tatuagem no município de Senador Guiomard. As guarnições policiais se deslocaram até ao local e foram recebidos a tiros pelos criminosos. Na troca de tiros ninguém se feriu, dois criminosos foram presos e dois conseguiram fugir da polícia.

Após as prisões, os bandidos resolveram dizer aos policiais aonde se encontravam as armas, dentro de uma área de mata, no Ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim. Os militares apreenderam três armas de fogo, sendo 1 revólver, 1 espingarda de repetição calibre 12, 1 submetralhadora 9mm, 48 munições, uma pistola do policial (ponto 45), 1 barra de maconha, 1 tablete de maconha e 2 trouxinhas de pasta base de cocaína.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram encaminhados juntamente com os matérias apreendidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.