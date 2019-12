A pergunta que todo mundo faz é para onde vai o PT nas próximas eleições? Durante os 20 anos de governo da FPA o que mais se ouviu foi a frase do poeta “não é preciso um novo caminho, mas uma nova forma de caminhar”. Dita e repetida muitas vezes pelo então governador Jorge Viana (1999-2006). O PT ainda detém parcela significativa do eleitorado que pode ser decisiva em uma eleição, principalmente em um eventual 2º turno. Vai apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB)? Terá candidato próprio na capital? Se o caminho será o mesmo, qual será a nova forma de caminhar? Por 20 anos caminhou-se da mesma maneira. Como todo caminhante passou por altos e baixos, pedras, montanhas, planícies, espinhos, mas também flores, bosques, água boa. Mas vinte anos não são vinte dias. O tempo passou, tudo mudou. As roupas, os calçados envelheceram, desbotaram. O PT busca um novo caminho ou uma nova forma de caminhar? Uma nova forma de caminhar será apoiar a reeleição da prefeita Socorro; a velha maneira de caminhar é lançar candidato próprio como nos velhos tempos subestimando os aliados. Para onde vai o PT?

. Encontro dona Ana da baixada, cabo-eleitoral do PPB, PP e Progressista das antigas que vai logo me dizendo:

. Quem ganhou a eleição foi o 11 ou o 13?

. Respondo:

. Foi o 11, o 13 perdeu!

. Então, porrr quêêê o governo tem que inventar de pagar o 13º salário dia 13 às 13 horas como ouvi dizer; tem que pagar no dia 11, às 11 horas, 11 minutos, 11 segundos e 11 microssegundos.

. Desbocada que só, continua:

. Tem que valorizar o 11 e não a p* do 13!

. Calma mulher, é só uma brincadeira…

. Não se brinca com coisa séria, ò o Lula aí com mais de 30% nas pesquisas, esse pessoal do Progressista no governo tá doido é?!

. Acho que tá!

. Foi embora esbravejando pelo caminho!

. O que o governo passado mais lamentava era a exploração política da violência, que prejudica sensivelmente todo trabalho da Segurança Pública.

. Segurança não é só prender bandido, evitar assaltos, execuções e proteger o patrimônio; existe toda uma subjetividade conceitual complexa que envolve o ser humano.

. Quando se diz, por exemplo, que o Estado perdeu o controle do crime organizado (não perdeu) fortalece as organizações criminosas levando dezenas de outros jovens a buscarem espaços de poder na criminalidade e não nas escolas, no trabalho, nas faculdades, no esporte.

. Um detentor de mandato de vereador a presidente da república tem a obrigação de saber disso.

. Noticiar que em Epitaciolândia aumentou o roubo de motos é diferente de dizer que a cidade está sob controle total dos assaltantes.

. A Cidade do Povo tem até escola de gastronomia…

. Quinta feira Assembleia e Câmara fecham o ano com o início do recesso, não sem antes votar mais um empréstimo de R$ 500 milhões para o governo.

. Apesar das críticas ao governo passado por fazer empréstimos, o atual governo está fazendo a mesma trilha, caminho já aberto e pavimentado.

. O secretário de Educação, professor Mauro Sérgio, é só felicidades!

. Nossos alunos da escola Humberto Soares fizeram bonito!

. O prêmio é nosso!

. Do Estado do Acre!

. Primeiro Lugar nas Olimpíadas Nacional de Língua Portuguesa!

. Os alunos Raele Brito, Eloís Eduardo, Thomaz Menezes e a professora Ynaiara Moura da Humberto Soares!

. Que maravilha!

. Não há nenhuma irregularidade em vereador fazer curso de aprimoramento do mandato; é direito e uma obrigação.

. Também não é crime receber diárias e divulga-las no Portal de Transparência como faz a Câmara de RB!

. Crime mesmo é roubar dinheiro da merenda, de medicamentos, de obras públicas, de combustíveis, de…deixa prá lá!

. Operação limpa gavetas começa hoje na Assembleia!

. O parecer que segue é para o pessoal da Saúde:

. Boa tarde a todos!

. “O presidente Adailton me repassou a lei de alteração do PRÓ SAÚDE, li bastante, vou dar meu parecer sobre ela:

Acreditem! Prestem bem atenção no que vou dizer! O governador não transformou nós em servidores públicos, porém, honrou sua palavra, mantendo nós nas mesmas condições e postos de trabalho. Isso é bom? É maravilhoso!! Já que recentemente houve a reforma previdenciária no Brasil e todos vão para o teto do INSS, igual a nós.

Em segundo lugar, tal lei do Gladson não fala em terceirização da saúde, pois é a mesma lei do PRÓ SAÚDE com outro nome (instituto). Explico: na atual lei do PRÓ-SAÚDE já prevê cessão de servidores públicos, porém, não muda o “status quo” do servidor, daí, porque ninguém foi terceirizado até agora. É apenas uma forma de o governo fazer gestão no Instituto.

E mais:

Temos que agradecer ao Gladson por esta atitude, em resolver o nosso problema.

Enfim, vamos deixar aprovar a lei, pois até agora é a melhor saída.

Sabe pq? Porque nessa nova lei ele põe esse contrato com o Instituto por 20 anos, enquanto a anterior era apenas de 5 anos. Meus amigos, quanto ao nosso salário, depois PODEMOS fazer uma proposta de cargo e carreira.

Vai dar certo!

Melhor que ser desempregado!!!!

Dra. Virginia

Jurídico da SESACRE

· Não acho que seja Fake News, veio do governador!