Novos Conselheiros Tutelares são diplomados no município de Epitaciolândia

Atividades ocorrerão em Xapuri e Rio Branco

“Aliança dos Povos da Floresta: Uma Jornada de Luta em Defesa da Amazônia e do Clima”. Esse é o tema deste ano da Semana Chico Mendes, evento anual que rememora o legado e a história do líder sindical assassinado em Xapuri no ano de 1988 e que propaga os seus ideais.

A abertura da programação da Semana Chico Mendes 2019 será no próximo dia 15, data em que, se estivesse vivo, o seringueiro completaria 75 anos de idade. O tradicional Prêmio Chico Mendes de Resistência em Defesa da Amazônia marcará a abertura da programação, na Sala de Cinema Sesc Centro, em Rio Branco, a partir das 18 horas.

O Prêmio Chico Mendes foi em criado em 2004, como forma de reconhecer personalidades, iniciativas e instituições que atuam na conservação do meio ambiente.

Na programação, que se encerra com uma Missa de Ação de Graças, na igreja de São Sebastião, em Xapuri, dia 22 de dezembro, data que marca os 31 anos de morte de Chico Mendes, estão previstas inúmeras atividades, como as mesas de debates “O Sagrado Feminino: das curas, os mitos e a vida das Mulheres da Floresta” e “A Economia da Floresta no Século XXI”.

Constam ainda na programação, que será desenvolvida em Xapuri e Rio Branco, o IV Módulo do Programa Jovens Protagonistas da Resex Chico Mendes e a mesa a Aliança no Contexto da Proteção e do Desenvolvimento da Amazônia e dos Territórios.

A Semana Chico Mendes é promovida pelo Comitê Chico Mendes em parceria com a Prefeitura de Xapuri e com o apoio da Ong WWF-Brasil, com o objetivo de reconhecer e estimular atividades, programas e ações que este ano têm como principal finalidade debater as ameaças que o meio ambiente vem sofrendo, de acordo com a presidente da entidade, a ambientalista Ângela Mendes, filha do mártir xapuriense.

“A Semana Chico Mendes é um momento extremamente importante para a gente trazer a sociedade para esse debate sobre os assuntos que permeiam a nossa vida, o nosso cotidiano, os retrocessos que a gente vem passando ultimamente, e sobre as ameaças que o meio ambiente vem sofrendo, a Amazônia e a própria Resex Chico Mendes”, afirmou.

Organizada desde o ano de 1993, a Semana Chico Mendes está contando este ano com a ajuda de colaboradores, por meio de uma vaquinha virtual promovida pelo Comitê Chico Mendes. A meta é alcançar R$ 20 mil para garantir as diversas atividades que debatem e trazem reflexões sobre o legado do líder seringueiro para o mundo, segundo Ângela Mendes.

Confira a programação completa: