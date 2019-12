Meire Serafim entrega nova mesa de ping-pong ao Centro de Convivência de Sena Madureira

A Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, recebeu, na noite dessa segunda-feira (09), representantes do Estado do Acre para tratar sobre a questão da Aftosa no Estado, além da criação da AMACRO, reunião dos recortes territoriais dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia, visando um melhor aproveitamento dos potenciais de desenvolvimento dessas unidades federativas.

A reunião contou com a presença do Vice-Governador, Major Rocha, da deputada federal Mara Rocha (PSDB/AC), do senador Márcio Bittar (MDB/AC), do Secretário de Produção e Agronegócios – SEPA, Dr. Edivan Maciel, do deputado estadual Luiz Gonzaga e do Superintendente do Incra no Acre, Sr. Sérgio Bayum.

Na ocasião, a deputada Mara Rocha encaminhou solicitação à Ministra para aumentar o número de funcionários nos postos de fiscalização fitossanitária do Acre.

“Esta é uma demanda dos produtores acreanos que exportam produtos para a Bolívia e o Peru. Eles estão sendo prejudicados pela falta de profissionais do MAPA para realizar a fiscalização fitossanitária e análise visual da carga, bem como o desembaraço da documentação para a exportação, lembrando que estamos tratando de mercadorias perecíveis, que podem se perder em função da demora na fiscalização”, informou a parlamentar.

A Ministra informou que há uma falta de servidores mas que tentará encontrar uma solução que atenda à demanda dos exportadores do Acre.

Ainda na reunião o Dr. Edivan Maciel tratou sobre as demandas da SEPA para garantir um tratamento adequado à questão da aftosa. Segundo o Secretário, o Governo de Estado do Acre está reformando a infraestrutura básica da Secretaria e solicitou o envio de veterinários do Ministério para auxiliar no trabalho de cumprimento dos protocolos internacionais.

Sobre o assunto a Ministra garantiu que os Estados do Acre e Rondônia serão atendidos com profissionais que irão garantir o cumprimento das exigências internacionais de controle da aftosa na região norte.

“Essa ajuda, prometida pela Ministra, nos ajudará a tornar o Acre uma área livre de aftosa sem vacinação. O Governo do Estado está reformando nossas estruturas, estamos conseguindo material e insumos para trabalhar e, com a chegada dos médicos veterinários, nosso Acre estará apto para entrar no mercado de carne”, afirmou o Secretário de Produção e Agronegócios.