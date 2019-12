Jarude diz que os representantes não deveriam estarem brigando e sim buscando soluções

Mais um capítulo do conflito entre a Segurança Pública do Acre e o senador Sérgio Petecão (PSD) ocorreu na madrugada desta segunda-feira (9). Agora, foi o diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) quem usou as redes sociais para destilar críticas ao parlamentar. Para Lucas Gomes, “quem vota a favor do aumento do fundão eleitoral (que tira verba da saúde, educação e da segurança) não pode dizer que está preocupado com nada além das próximas eleições”.

A declaração foi em resposta a uma fala do senador, que não poupou a situação da criminalidade e a sensação de insegurança na capital acreana. Após Petecão dizer que tem “medo de entrar nos bairros com tanta violência”, a cúpula da Segurança no Estado emitiu uma nota para repudiar as afirmações do senador.

A nota foi assinada pelo secretário Paulo Cézar, o comandante da PM, Coronel Ulysses Araújo, comandante dos Bombeiros, Carlos Batista da Costa, Diretor-Geral da Polícia Civil, José Henrique Ferreira e pelo diretor do Iapen, Lucas Gomes.

As autoridades da Segurança destacaram em nota que em 2019 não receberam nenhuma menção de recursos das emendas de bancada, bancada essa presidida por Petecão e ainda alfinetaram: Outra forma do senador ajudar, e poderia fazê-lo com bem mais rapidez por ser o primeiro secretário da mesa diretora do Senado, seria mudando as leis que hoje são responsáveis pela soltura de criminosos nas audiências de custódia ou nas progressões de penas”.

O senador não deixou “por menos” e rebateu a nota: “Amigos fazer notas com a assinatura de toda segurança do estado não resolve , ainda bem que o ministro Sérgio Moro não assinou , eu também sou governo , comandantes , eu sou aquele Petecão que lutou para não perdermos a nossa emenda de bancada , vocês esqueceram já, que proporcionou muita festa de entregas , carreatas e trouxe até o ministro MORO ao nosso estado. Se vocês acham que está bom , chame um taxista para levá-los até o Taquari , peça uma pizza lá na Cidade do Povo , peça para o caminhão da Gazin levar um fogão lá no Cabreuva , aquela Cena daquele homem pulando em cima de um ladrão armado na moto representa o desespero da nosso povo”. O parlamentar disse que se não puder expressar sua opinião enquanto estiver na política, é melhor “largar”.