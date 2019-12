Estudantes, pais e professores elegem nesta terça (10) novos gestores de escolas

Estão abertas as inscrições para o treinamento do Imposto Territorial Rural (ITR), promovido pela Escola de Administração Pública (Enap)). O prazo para as inscrições, que teve início nesta segunda-feira, 9 de dezembro, se encerra dia 10 de janeiro de 2020. Os interessados devem garantir sua participação pelo site da Enap.

Essa será a primeira turma para o exercício de 2020, destinada aos servidores municipais indicados pelo Município conveniado que atendeu aos requisitos da Instrução Normativa (IN) RFB 1.640/2016. Após a capacitação, eles poderão atuar na fiscalização, no lançamento e na cobrança de ITR.

As inscrições serão homologadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de 13 a 17 de janeiro. Só assim, conforme o artigo 10, incisos II, III e IV da IN 1640, o servidor estará apto a participar do curso. Os servidores inscritos e não homologados poderão entrar com recurso entre os dias 20 e 21 de janeiro diretamente com a RFB no e-mail: [email protected]