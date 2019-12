Em Porto Walter, polícia apreende menor líder de facção a pedido do Ministério Público

Nesta terça-feira, 10, as polícias civil e militar de Mâncio Lima prenderam dez pessoas por furto qualificado contra o patrimônio e receptação e recuperaram grande parte dos objetos roubados.

O furto ocorreu na madrugada de segunda-feira, 9, no almoxarifado da prefeitura local, de onde foram roubados 12 tablets.

Cada tablet custa cerca de R$ 2 mil. De acordo com o delegado José Obetânio, após a prática do crime, o acusado Romário do Tante, membro de facção, soltou uma rajada de fogos de artifício para comemorar o crime.

As prisões marcam a primeira fase da Operação Telhado de Vidro, que contará com outras ações. “Não vamos admitir escárnio de grupos criminosos e as prisões estão só começando”, relatou o delegado.

Com o grupo, além dos itens roubadas, havia uma moto com placa adulterada e um objeto que chamou atenção: uma palmatória. Segundo o delegado de Mâncio Lima, José Obetânio, a palmatória era usada pelos os líderes da facção “para disciplinar os demais membros”.