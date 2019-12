Eleição de diretores é realizada em 37 escolas de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria de Obras, tem realizado intenso trabalho na melhoria da infraestrutura do município, as ações fazem parte do planejamento estratégico da administração que tem como principal objetivo oferecer mais segurança, conforto e qualidade de vida, atendendo aos anseios dos moradores.

As equipes trabalham na requalificação da via com a massa asfáltica quente, aplicação mecanizada e composta asfáltica para a recuperação do pavimento. O procedimento utiliza caminhões que funcionam como usinas móveis sendo cinco vezes mais rápido que o serviço tradicional. As ruas beneficiadas foram Ernestino do Amaral, João Jovino e Núbia Gomes de Farias.

A moradora Edinaira Castro da rua Ernestino do Amaral no bairro Ferreira da Silva destaca importância. “Prefeita Fernanda Hassem e toda equipe está de parabéns, a rua estava muito ruim há muito tempo, mas agora com asfalto vai ficar ótima, que a gestão continue assim, melhorando cada vez mais nossa cidade, outras ruas estão sendo beneficiada isso e muito bom para nós que moramos aqui nossa cidade está se desenvolvendo”, destacou Edinaira.

As melhorias vão trazer mais segurança, conforto e qualidade de vida não só para os moradores, mas também para as pessoas que transitam nos bairros. A Prefeitura reforça que, as obras de asfalto e os demais serviços complementares prosseguirão também em outras ruas da cidade.

A Prefeita Fernanda Hassem falou a respeito do cronograma de ações que serão realizadas e a importância das melhorias. “As obras de pavimentação e infraestrutura visam maior segurança e fluidez do trânsito, além de dar uma cara nova para a nossa cidade. Em breve mais ruas irão receber alguma benfeitoria, seguindo o planejamento de trabalho da Prefeitura”, ressaltou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.