Detran/Acre comemora metas da ONU no trânsito em Rio Branco

Os 322 detentos em presídios do Acre inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) respondem ao exame nesta terça e quarta-feira, dias 10 e 11 de dezembro. As provas são aplicadas em Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Senador Guiomard e Tarauacá.

A cidade com maior número de presos inscritos foi a capital acreana, com 271 candidatos. As provas são aplicadas nas próprias unidades prisionais. Os malotes de prova são escoltados até o local de aplicação, e o acompanhamento, durante o exame, será feito pela Polícia Federal.

Os participantes do Enem PPL que já concluíram ou concluirão o ensino médio neste ano poderão utilizar o desempenho no exame para acesso à educação superior. Já os participantes que não estejam cursando ou não concluirão o ensino médio no ano letivo de 2019 só poderão utilizar os resultados individuais para autoavaliação de conhecimentos.

O responsável pedagógico de cada unidade prisional ou socioeducativa tem a função de acompanhar todos os trâmites do exame, desde a inscrição até o resultado. Ele também terá acesso aos resultados obtidos pelos participantes, fará a inscrição, pleiteará seu acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e deverá divulgar as informações sobre o exame aos participantes.

Hoje, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias, com cinco horas e meia de duração. No segundo dia, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática, com cinco horas de duração.