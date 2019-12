Bombeiros resgatam embarcação e dois motores após dez horas de buscas

O deputado Jenilson Leite (PSB) enfatizou na sessão desta terça-feira, 10, sobre alguns pontos do projeto de lei que cria o Instituto de Saúde do Acre, que segundo ele e sindicatos, seria o marco da terceirização da saúde pública do Acre.

“Estão trazendo um projeto que ajudamos a derrubar na gestão passada, inclusive com a ajuda do atual líder do governo. Nós não devemos deixar isso acontecer nos 45 do segundo tempo. Oficialmente, o governo Gladson assume diante dos servidores a sua incompetência de fazer gestão. Estamos entregando na mão do serviço terceirizado. Porque dinheiro tem. E os cargos comissionados que estão na Sesacre, o que eles vão fazer se for terceirizado”, questionou.

“Desde o início desse governo a terceirização da saúde já estava combinado, inclusive em Brasília. Porque a Mônica veio para cá junto com aquela cambada de graça. Eles vinheram fazer gestão? Ele vinheram estudar a lucratividade do serviço público. Tanto é que a Mônica sequer abriu mão do contrato lá em Brasília. Com o estudo feito, entregam na mão do governador, e faltando dois dias para terminar o ano legislativo, vai mandar para cá inclusive a proposta é colocar servidor concurso dentro do instituto, dentro da terceirização”, disse. Leite.

O deputado ainda questionou o fato de que o governo do Acre “entrar na justiça contra a greve, colocar a polícia para impedir a entrada de trabalhadores na Aleac e agora traz um projeto que precariza a saúde ainda mais”, disse.