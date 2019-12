Agendamento de exames laboratoriais em Rio Branco é suspenso por dois dias

O jornalista e músico Aarão Prado, que durante os 8 anos de mandato do então senador Jorge Viana (PT), era um de seus assessores mais próximos, deve pedir exoneração do cargo de assessor da Prefeitura de Rio Branco em janeiro de 2020. O comunicador já teria informado sobre a sua decisão de deixar a gestão de Socorro Neri alegando “encarar uns projetos que surgiram”.

Prado está de férias e não pretende retornar. Ele foi nomeado em fevereiro deste ano pela Prefeita Socorro Neri, que na época estava afinada politicamente com o senador que tinha acabado de deixar o cargo.

“Desde de o meio do ano que tenho pensado em encarar uns projetos que surgiram com um amigo em Cruzeiro do Sul. Acho que em janeiro devo tá partindo para lá. Sou muito grato a prefeita e a equipe da prefeitura. Mas tô afim de encarar esse desafio aí e vê no que dá. Tô saindo por opção mesmo. Quero montar algo meu na área de comunicação”, explicou Aarão.

Além de Aarão, outros assessores ligados as principais lideranças do PT devem deixar a Prefeitura. Circula a informação que o partido dá sinais que poderá lançar candidatura própria nas próximas eleições e que um rompimento com Socorro Neri está próximo.