Um mar de aventuras do SESI encanta público e lota o Teatrão

Espetáculo contou, em forma de dança e interpretações, a bela história do filme Moana

Com danças e interpretações, o Espetáculo de Dança do SESI foi realizado no Teatro Plácido de Castro no último sábado e domingo, dias 7 e 8 deste mês, e contou a bela história do filme “Moana – um mar de aventuras”. As apresentações reuniram mais de 70 alunos, com direção e coreografias da professora Natasha Cristy.

Estreando nos palcos, o pequeno Vinicius Martins Marques, de 6 anos, não se intimidou e foi um dos destaques do espetáculo. “É a primeira vez que me apresento. Fiquei um pouco nervoso, mas ensaiamos bastante e consegui me sair bem”, comentou.

Já Sofia de Oliveira Mendes, de 11 anos, já está no grupo de dança do SESI há três anos. Ela diz que sempre que sobe ao palco é um desafio novo e sente um “frio na barriga”. “No início do espetáculo eu também fico um pouco ansiosa, mas em seguida consigo ficar mais tranquila. Fizemos uma bela apresentação e, pelos aplausos do público, acredito que atendemos às expectativas”, celebrou a dançarina.

A professora e coreógrafa Natasha Cristy destacou que o tema do espetáculo foi dedicado especialmente às crianças. “Nossa ideia foi contar a história do filme Moana através da dança. Aproveito para agradecer aos pais, que sempre acreditam e apoiam o nosso trabalho, e a todos os nossos alunos pelo empenho e dedicação, algo determinante para o sucesso do espetáculo”, salientou.

Para Fran Fernandes, coordenadora do evento, a grande presença do público no Teatrão confirma o sucesso do espetáculo. “Estávamos com uma expectativa muito grande. Os alunos passam o ano inteiro se preparando para este momento que para eles é a glória. O tema também agradou a todos, já que tanto crianças como adultos gostam do filme Moana. Portanto, só temos a comemorar os resultados deste belo trabalho”, pontuou.

Presente ao evento, o superintendente do SESI, João César Dotto, diz que o espetáculo foi um verdadeiro show de emoção, com energias positivas e muita dedicação por parte dos alunos e professores. “Em mais um ano, esse grupo demonstra todo o seu profissionalismo e empenho. E isso nos deixa muito felizes, pois reforça a qualidade do SESI em todas as suas ações. Estamos muito orgulhosos pelo brilhante espetáculo realizado”, assinalou Dotto.

Homenagem – Ao fim do evento, o SESI e os alunos fizeram uma homenagem à professora e bailarina Thays Cunha, que por mais de 12 anos esteve à frente da realização do Espetáculo de Dança, mas que nesta edição não pôde se apresentar por ter machucado o joelho.

Assessoria FIEAC

Foto: Sérgio Vale