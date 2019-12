Ufac cancela atividades após desaparecimento de professor no Rio Juruá

A Reitoria da Universidade Federal do Acre (UFAC) emitiu uma nota na tarde desta segunda-feira (09) cancelando as comemorações de fim de ano com os alunos do campus Floresta, bem como a confraternização-2019 dos servidores, em Cruzeiro do Sul, agendadas para os dias 13 e 14 deste mês.

Em nota, a UFAC alega que o cancelamento se deu devido ao desaparecimento do coordenador do curso de Engenharia Florestal, Gleisson Nascimento de Oliveira, 34 anos.

Por fim, a reitoria prestou solidariedade aos familiares e relatou que está acompanhando as buscas realizadas pelas autoridades competentes.

O professor desapareceu no Rio Juruá ao tentar salvar mulher

Homens do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul fazem buscas no Rio Juruá pelo Coordenador do Curso de Engenharia, do Campus Floresta, da Universidade Federal do Acre (UFAC), Gleisson Oliveira, de 34 anos.

Segundo testemunhas, no início da noite deste domingo, 8, ele estava com outras pessoas na balsa que faz a travessia do Rio Juruá próximo à Rodrigues Alves, quando uma das moças gritou por socorro dentro d’água. Gleisson foi salvá-la e não conseguiu voltar.