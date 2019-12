Restaurada, Ponte da Bolívia, em Xapuri, já está sendo usada pela população

O Juízo da Vara Única da Comarca de Xapuri promoveu, na última semana, um mutirão de audiências previdenciárias com pedidos de pensão por morte, aposentadoria por invalidez e salário maternidade.

A ação se baseou no cumprimento do Princípio Constitucional da Dignidade Humana, uma vez que a grande maioria dos processos teve como parte autora pessoas idosas ou acometidas de problemas graves de saúde, com prioridade legal no trâmite.

No total, foram 27 audiências de instrução e julgamento em várias ações conduzidas pelo juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto, titular da unidade judiciária, que proferiu 17 sentenças.

A atividade busca, segundo o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), consolidar a política de atuação Judiciário na promoção de uma Justiça mais rápida e próxima da população.