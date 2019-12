Projeto JEEP Sebrae instrui alunos de Sena Madureira sobre empreendedorismo

O município de Sena Madureira recebeu na semana passada mais uma edição do Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, o JEEP Sebrae. O evento ocorreu na Escola Municipal Eugênio Augusto Areal, localizada no bairro Cidade Nova. A ação realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, teve apoio do Sebrae, órgão idealizador do projeto.

O JEEP é voltado para estudantes de 6 a 14 anos, ajudando-os a desenvolver comportamento empreendedor. Em Sena, os estudantes aprenderam a planejar e organizar uma ação empreendedora, por meio de um plano de negócios. “Ficamos felizes de desenvolver esse trabalho com o Sebrae. Uma parceria que vem dando certo desde o ano passado. Isso ajuda a criançada a ter visão de negócios”, explica o secretário Altermir Lira.

De acordo com o gestor, o projeto incentiva os jovens ter visão de negócio e para que no futuro criem seu próprio empreendimento. “Assim, também ajudam o próprio estado a crescer, de modo que pequenas empresas podem ajudar o país a diminuir o número de desempregados. Tudo isso sem esquecerem de estudar, é mais um meio de criar alternativas para o futuro”, disse Lira.

Os alunos expuseram inúmeros artesanatos produzidos por meio do JEPP, como brinquedos, e ainda montaram barracas de comidas típicas, exposição de plantas, temperos caseiros, cineminha, boate e muitos utensílios feitos de material reciclado.

A intenção, conforme a diretora da escola que recebeu o projeto, é analisar oportunidades, planejar metas ou calcular riscos. “Todo o valor arrecadado com as vendas dos alunos será utilizado para realizar as festinhas de final de ano da escola, como natal, despedidas de alunos e outras. Agradeço imensamente toda a equipe envolvida, pois fizeram um trabalho de excelência na escola”, pontuou a professora Socorro Maia, diretora da Eugênio Areal.

O JEEP Sebrae foi criado para proporcionar o debate, o estudo e a prática do empreendedorismo durante os primeiros nove anos da educação básica.