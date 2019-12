Produtor acreano lança música de Ano Novo com participação de cantores locais; veja o vídeo

A prefeita Socorro Neri entregou nesta sexta-feira (6), às 18 horas, na Praça da Revolução, a iluminação de Natal de Rio Branco. Para deixar a festa mais colorida, além do material já existente, que foi aproveitado, este ano novas lâmpadas e enfeites ajudaram a transformar o visual da cidade.

O coral Saber Viver da Policlínica Barral y Barral, formado por idosos fez a abertura e, logo após, foi a vez do cantor Alberan Moraes, além da banda de música da Polícia Militar. A tradicional Praça da Revolução foi a primeira a receber as luzes, que tanto encantam o rio-branquense.

Nos canteiros centrais da praça foram montados o presépio, as árvores decorativas e a casa do Papai Noel, que chegou ao local cercado por crianças e foi recepcionado pela prefeita Socorro Neri, que lembrou ser este um momento de renovar as esperanças.

“Nós da Prefeitura de Rio Branco estamos entregando a decoração da Praça da Revolução que preparamos com muito carinho, com muito amor pra que as famílias rio-branquenses, possam usufruir desse espaço com suas crianças, com seus idosos toda a família. Mas tem espaço para as brincarem a vontade com segurança. Tenho certeza que a casa do Papai Noel vai ser o point desse Natal, está muito bonita a praça. Nós aproveitamos muito da decoração do ano passado para evitar custos novos da Prefeitura e com isso foi possível fazer um toque a mais, venham ver”, disse Socorro Neri.

O servidor público Gilberto Medeiros, compareceu ao local acompanhado da esposa e da filha recém-nascida. Conforme Gilberto, a iniciativa é interessante para unir o povo junto com os gestores, no caso do município. “A iluminação tem uma simbologia, mas o mais importante é o coração. Se ele tiver iluminado é melhor que uma pra inteira”, disse.

Já a dona Cláudia de Paiva, aposentada, levou o filho e uma das netas para celebrar o momento. Ela afirma que ficou impressionada com a beleza do espaço e gostou muito da casa do Papai Noel, disse que gosta de músicas natalinas e prometeu ir a praça todo dia, porque, aprecia o ambiente. “Eu amo essa época do ano, acho lindo”, ponderou.

Para o ambulante José dos Santos, que trabalha na Praça da Revolução há mais de 27 anos a iluminação natalina é sinônimo aquecimento nas vendas. “Eu sou cadastrado para trabalhar neste espaço público, a Praça é o meu lugar. O natal que as pessoas falam eu não sei o que é, passo o Natal e Ano Novo aqui, agora acompanhado das minhas filhas que ajudam nas vendas. Não deixa de ser um Natal em família”, disse sorrindo.

Wilton Marques, chefe do Departamento de Iluminação, comentou que na decoração dos pontos foram utilizados mais de 8 mil metros de cordão de Led e mais de 3 mil metros de mangueira de Led. Ao todo foram confeccionadas 600 estruturas metálicas em formatos de bola e aplicadas em toda extensão da praça.