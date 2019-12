Polícia Penal do Acre recaptura monitorado evadido em Nova Califórnia, Rondônia

Com as inscrições esgotadas, o primeiro treinamento do programa Ela Pode, acontecerá na segunda-feira, 9, em Rio Branco, com 600 mulheres inscritas.

A proposta é reuni-las e repetir o sucesso do lançamento do programa do Instituto Rede Mulher Empreendedora, que aconteceu em julho deste ano. No entanto, com formato diferente, afinal, esse é o primeiro treinamento em que as participantes passarão um dia inteiro recebendo diversas informações de diferentes áreas do empreendedorismo.

A Rede Mulher Empreendedora é a primeira e maior plataforma de geração de conteúdo e qualificação ao empreendedorismo feminino no país, encorajando mulheres empreendedoras ou que estejam em busca de crescimento pessoal e profissional, a conquistar independência financeira e de decisão sobre seus negócios e vidas.

Além de Rio Branco, no dia 10, no Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul, em um formato menor, também será realizado um treinamento, às 18 horas.

Os treinamentos abordam temas relevantes para os desafios mais comuns na área do empreendedorismo e empregabilidade, tais como: comunicação, liderança, negociação, finanças, networking, marca pessoal e ferramentas digitais.