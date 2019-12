Peça “As Malcriadas” acontece nesta terça-feira (10) no Teatro Hélio Melo

O Fórum de Ongs LGBT do Acre, está realizando a campanha “Diversidade Solidária”, o evento tem como intuito arrecadar doações de qualquer valor e alimentos não perecíveis para instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade e risco social.

Você pode contribuir doando um real na conta Ag: 071-X, Conta: 61.885-3 do Banco do Brasil em nome do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular (CDHEP).

Os alimentos podem ser entregues no Centro de Atendimento à Vítima (CAV) do Ministério Público do Acre, na Avenida Marechal Deodoro (Centro).

Entre os vários objetivos do movimento, está a promoção da inclusão da população LGBT e a luta contra todas as formas de descriminação, garantindo vida, liberdade, segurança, prosperidade e igualdade.

Parada Gay

A Parada do Orgulho LGBT acontece no próximo domingo (15) com concentração a partir das 15 horas em frente ao Colégio de Aplicação da UFAC, no Centro.

A Parada é parte da 14ª Semana da Diversidade e Parada do Orgulho LGBT do Acre, cujo tema em 2019 é “Direitos humanos para todas as pessoas”.