Mudanças internas na Sesacre são publicadas no Diário Oficial

Rio Branco cumpre as metas da Organização das Nações Unidas para redução das mortes no trânsito estabelecidas para o período de 2011 a 2018. O ano de 2020 é o último para que as cidades cumpram a meta de diminuir em 50% as mortes no trânsito.

A capital do Acre apresentou redução de 64,22 mortes por 100 mil habitantes, atualmente registrando 6,48 mortes/100.000/hab.

“A capital do Acre, Rio Branco, conseguiu diminuir em 64% a letalidade do seu trânsito, chegando ao topo do ranking nesse quesito. Se em 2011 a cidade registrou 18 mortes no trânsito para cada 100 mil habitantes, em 2018 o índice passou para 6,5. O novo patamar colocou Rio Branco como a quarta capital no país em trânsito seguro”, diz a Folha de São Paulo em sua edição deste domingo (9).

Leia a reportagem completa em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/seis-capitais-brasileiras-batem-meta-de-reducao-de-mortes-no-transito.shtml