Ladrões arrombam parede de lotérica e fazem o limpa, em Sena Madureira

O proprietário da lotérica Zero1, localizada ao lado agência do Banco do Brasil, na avenida Avelino Chaves, no Centro de Sena Madureira, recebeu uma péssima notícia na manhã deste domingo (08), ladrões entraram no estabelecimento após arrombarem a parede de alvenaria e danificaram o cofre em busca de dinheiro.

Segundo a polícia militar, inicialmente a filha do proprietário percebeu que às câmeras haviam sido danificadas, ao verificar a lotérica, percebeu que a mesma havia sido alvo de furto.

“Os larápios quebraram uma parede dos fundos da lotérica e chegaram até o cofre que também foi violado. O proprietário não revelou se levaram alguma quantia e aguarda perícia técnica no local”, disse uma policial militar.

A policial observou também que no dia anterior ao furto, a cidade de Sena Madureira ficou sem internet e sem telefone das 18h30 até às 23h25, mas necessita de investigação para saber se há correlação com o furto. Segundo consta, larápios furtaram parte dos equipamentos de uma operadora telefônica, deixando o município sem conexão telefônica.

Por Aldejane Pinto, do radar 104